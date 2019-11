Milik, arriva la diagnosi ufficiale: stato di sofferenza mio-tendineo

Non trova pace l'attaccante del Napoli Arek Milik. Dopo essere tornato decisivo nelle ultime gare (prima dell'ammutinamento post-Salisburgo), il polacco ha dovuto far ricorso a nuove cure sanitarie mentre era con la sua Nazionale, e rientrare a Napoli dopo consulto fra i medici di Napoli e della Polonia. Oggi il sito ufficiale del Napoli ha reso nota la diagnosi che riguarda il centravanti.

"Milik sta proseguendo la sua tabella personalizzata per recuperare da un mio-tendineo stato di sofferenza nella zona addominale". Sembra dunque scontata la sua assenza per la prossima trasferta in programma sabato alle 18:00, a Milano contro i rossoneri. Ma sono incerti i tempi di recupero, e l'assenza di Milik potrebbe prolungarsi.