Milik, oltre al danno la beffa: l'attaccante multato dal Giudice Sportivo

Non solo il rigore non dato che avrebbe potuto cambiare le sorti di Napoli-Lecce. Per Arkadiusz Milik, infatti, oltre al danno si è aggiunta anche la beffa.

Il centravanti azzurro, infatti, è stato punito con un'ammenda da 2000 euro inflitta dal Giudice Sportivo per l'ammonizione causa simulazione.

Tra le altre decisioni la squalificato per un turno il centrocampista del Cagliari Nainggolan, che salterà così il match contro i partenopei di domenica prossima.