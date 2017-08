ANTEPRIMA - Dalla Francia: "Marsiglia, assalto finale a Milik?"

L'Olympique Marsiglia continua ad accarezzare la speranza di arrivare ad Arkadiusz Milik. A rivelarlo nelle ultime ore è l'emittente transalpina FranceTv.

Il club allenato da Rudy Garcia è alla ricerca di un centravanti per rinforzare il reparto avanzato. Da scartare le ipotesi circolate negli ultimi giorni che portavano a Diego Costa e Giroud, che non sembrano gradire particolarmente l'approdo in Ligue 1.

La dirigenza marsigliese allora - secondo FranceTv - starebbe lavorando in gran segreto per consegnare a Garcia l'agognato rinforzo. I nomi individuati sembrano essere proprio quello del centravanti polacco del Napoli o quello di Moussa Dembelè del Celtic Glasgow.

"Milik? Sarebbe una buona idea. Per ora non c'è stato alcun contatto. Lo conosco bene. Aveva cominciato alla grande la sua esperienza a Napoli, prima di farsi male. Al momento, però, è un calciatore degli azzurri", fu la risposta dell'ex tecnico della Roma circa 10 giorni fa ad una domanda in conferenza stampa sul presunto interesse dell'OM per l'attaccante del Napoli.