Milik e l'intesa con Mertens: "Lui fondamentale nello spogliatoio, sarebbe capitano ovunque"

Quando segna uno dei due sono i primi a guardarsi, a corrersi incontro per esultare insieme. Stanno dialogando di nuovo alla perfezione Arek Milik e Dries Mertens, come i primissimi mesi in azzurro del polacco, prima dell'infortunio. Il Napoli segna di nuovo, ed è merito soprattutto del buon momento delle sue punte che adesso si godono le partite con le loro nazionali.

È proprio dal ritiro con la Polonia che il numero 99 del Napoli tesse le lodi del suo collega di reparto belga. “Mertens è un ragazzo buonissimo – spiega – Sarebbe capitano ovunque".

"Si trattiene sempre con il magazziniere, cammina nello spogliatoio e si interessa di tutti. Ogni tanto compra un regalino a qualcuno. Ti chiede sempre se vuoi andare a cena fuori oppure se hai bisogno di qualcosa – va avanti il centravanti polacco – Quando sono arrivato, è stato importante per il mio ambientamento, mi è stato molto vicino". Insomma, conclude Milik, Mertens "è una persona fondamentale nello spogliatoio".

Ma Arek Milik non ha lesinato parole dolci anche per Lorenzo Insigne: "La sua tecnica è impressionante. Non ha un grande fisico, ma riesce a fare la differenza perché quello che gli altri fanno in grandi spazi lui lo fa in spazi minuscoli".