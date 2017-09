Infortunio Milik, domani la risonanza magnetica: "Non sto male come l'altra volta"

"Come sto? Non male, non è come l'altra volta". Sono queste le uniche parole con le quali Milik in zona mista ha commentato a caldo il suo infortunio al ginocchio, occorso negli ultimi minuti del match contro la Spal. Il Napoli ha annunciato che il calciatore polacco si sottoporrà domattina a risonanza magnetica per capire l'entita del problema al ginocchio destro.

SARRI

"Il ragazzo era molto impaurito, ma non ho visto il dottore del tutto negativo. Per fortuna si è fatto male all'altro ginocchio rispetto a quello che si era infortunato l'anno scorso. Vedremo gli esami strumentali di domattina", ha dichiarato il mister azzurro sull'infortunio del polacco.