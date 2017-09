NAZIONALI - L'azzurro Milik grande protagonista con la Polonia

Arkadiusz Milik è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Polonia per 3-0 sul Kazakistan. Proprio il centravanti del Napoli, infatti, ha aperto le marcature con un gol di testa dopo appena 11 minuti.

L'azzurro, che è rimasto in campo per tutti i 90 minuti al pari del compagno di squadra Piotr Zielinski, ha sfiorato la doppietta in almeno altre due occasioni, disputando un'ottima partita. Un segnale positivo per Maurizio Sarri, che punta molto sull'ex Ajax.

Dell'ex torinista Glik e di Lewandowski gli altri due gol dei padroni di casa.