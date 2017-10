Napoli, il dottor De Nicola: "Milik recupera bene. Non credo alla sfortuna, dobbiamo capire per il suo bene" (VIDEO)

Il medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, intervenuto all'inaugurazione del Campus della Salute sul lungomare, ha concesso a NapoliToday una lunga intervista, sul recupero di Milik e sulla necessità - come sostenuto in passato già dal presidente De Laurentiis - di consentire agli allenatori un maggior numero di cambi durante la partita. "Si gioca ogni tre giorni, gare importanti come campionato e Champions. De Laurentiis ha ragione, ci vogliono più sostituzioni, tre sono poche. Se nel Real non gioca Ronaldo la partita non va a vederla quasi nessuno". Su Milik De Nicola si è detto fiducioso del recupero: "Il ragazzo è sorridente, reagisce bene ma noi dobbiamo capire perchè in un anno le ginocchia si sono rotte due volte. Non credo alla sfortuna, c'è un motivo e tocca a noi scoprirlo".