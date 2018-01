Milik e Ghoulam, arriva l'ok dal professor Mariani: si avvicina il loro rientro in campo

Arrivano buone notizie da Roma, dalla Clinica Villa Stuart, per Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam. I due compagni di squadra infortunatisi in modo simile a un mese circa di distanza l'uno dall'altro, accelerano e potrebbero tornare a disposizione prima del previsto. Il recupero più complesso è ovviamente quello che riguarda il polacco, alle prese con il secondo infortunio al ginocchio nel giro di un anno. Ma è Ghoulam che sembra aver bruciato le tappe: nonostante il suo infortunio sia più recente, l'algerino potrebbe rientrare prima del compagno di squadra Milik. "Non è umano": così pare che Sarri abbia commentato il prodigioso recupero del terzino algerino Ghoulam, come riporta la Gazzetta dello Sport.



Milik ha ricevuto l'ok dal professore Mariani per tornare ad allenarsi in campo.