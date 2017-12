Milik: "Speriamo di festeggiare lo scudetto a maggio"

"Il mese più bello del 2018 speriamo sarà maggio. In quel mese ci sarà Napoli-Crotone, ultima gara di campionato, e in quella partita speriamo di festeggiare lo scudetto con i nostri tifosi". Così Arek Milik ha parlato a margine della presentazione del calendario ufficiale del Napoli alla Stazione Marittima.

Il polacco ha parlato anche delle sue condizioni fisiche: "Sto meglio, il recupero procede bene. Spero di tornare presto in campo. Ho una data nella mia mente per il rientro, ma preferisco tenerla per me".