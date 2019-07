CALCIOMERCATO NAPOLI - Milik nel mirino del Betis Siviglia

Spunta una pretendente per Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli, piace al Betis Siviglia.

La notizia campeggia in prima pagina sul quotidiano spagnolo Estadio Deportivo. Secondo il giornale iberico, il club andaluso avrebbe raggiunto un accordo con l'attaccante già nel gennaio scorso, quando però il Napoli non ha voluto cedere il polacco.

Con le voci sempre più insistenti di un corteggiamento serrato del club azzurro a Icardi, una cessione dell'ex Ajax è tutt'altro che impossibile.