Napoli, arriva Milic: è il quarto acquisto stagionale

Il Napoli ha appena ufficializzato il quarto acquisto stagionale: dopo Ounas e Mario Rui (in estate) e Machach a gennaio, il quarto colpo si chiama Hrvoje Milic. Il terzino sinistro arriva dalla lista svincolati, dopo una oscura stagione nell'Olympiacos culminata con la rescissione. Nella scorsa annata il croato (6 presenze in nazionale) aveva collezionato 17 presenze nella Fiorentina. In carriera 213 presenze (tra Hajduk Spalato, Djurgarden, Istria, Rostov, Fiorentina e Olympiacos) e 13 gol, comunque una buona media realizzativa per un terzino. Il Napoli ha ora un sostituto per l'unico terzino sinistro in rosa, Mario Rui.



Ad annunciarne l'acquisto è stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, con un tweet. "Benvenuto Hrvoje", ha scritto De Laurentiis.