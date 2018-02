Milic non si nasconde: "A Napoli per vincere lo scudetto"

Il quarto acquisto del Napoli, il croato Hrvoje Milic arrivato dalla lista svincolati, non è certo scaramantico. Il terzino sinistro, ingaggiato nei giorni scorsi, ha scelto la maglia numero 19 che era di Nikola Maksimovic, e si è poi presentato ai tifosi su Instagram scrivendo parole non banali. "Torno in Italia, questa volta per vincere lo scudetto", ha scritto Milic postando la foto che lo ritrae felice dopo il primo allenamento. Molti i commenti simpatici di alcuni tifosi napoletani che invitano il croato a "non pronunciare quella parola".