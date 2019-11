Milan-Napoli, Ancelotti cambia ancora: Lozano unica punta, Hysaj in campo

Numerosi i dubbi per Carlo Ancelotti, che dopo i problemi di spogliatoio e le - prevedibili - richieste di risarcimento societarie, dovrà affrontare il Milan (fischio d'inizio alle 18) a San Siro in piena emergenza. Non sembra confermata l'ipotesi che vedrebbe Ancelotti incline al cambio di modulo, dunque ancora spazio al 4-4-2. Non ci saranno Milik, Mario Rui e Ghoulam, probabile esperimento in attacco.

NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Elmas, Allan, Fabian; Insigne; Lozano

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura