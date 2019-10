Milan-Napoli, accesso ai napoletani consentito ai soli titolari di tessera del tifoso

Sono in vendita i biglietti di Settore Ospiti per Milan-Napoli, 13esima giornata di Serie A di sabato 23 novembre a San Siro (ore 18). I tagliandi sono in vendita fino alle 19.00 di venerdì 22 novembre presso i punti vendita, Vivaticket, presso Casa Milan, le filiali BPM abilitate, online sul sito del club rossonero.

Il costo di un singolo tagliando è di 40 Euro al quale va applicato il diritto di prevendita. Per il Settore Ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età. Si ricorda che i biglietti di Settore Ospiti non saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Milano se sprovvisti di biglietto.

Non è consentita la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Campania. Sono esclusi da tale divieto i titolari di Tessera del Tifoso (Fidelity Card).