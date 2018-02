I migliori tatuaggi per i tifosi del Napoli? Li svela Enzo Brandi

Quali sono i migliori tatuaggi per i tifosi del Napoli? Stilare una classifica è quasi impossibile, dipende dalla sensibilità e dalla passione di ciascun tifoso, dipende dai momenti. A dare qualche spunto interessante, nella foto che vedete pubblicata sopra e in quella che segue, è stato il tatuatore napoletano di vip e calciatori, Enzo Brandi. L'artista ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una raccolta di alcuni tatuaggi a tema 'calcio Napoli'. Un'ottima idea per coloro che in questo periodo stanno pensando di incidere sulla propria pelle i colori del cuore.