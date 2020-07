Messi: "Se continuiamo così, non supereremo il turno con il Napoli"

Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Osasuna e l'addio allo scudetto, conquistato dal Real Madrid, Leo Messi ha parlato del momento del Barcellona guardando anche alla sfida di Champions League, in programma il prossimo 8 agosto al Camp Nou, contro il Napoli.

"Non volevamo finire la Liga in questo modo. Abbiamo perso molti punti dove non dovevamo. Noi siamo il Barcellona e dobbiamo vincere tutte le partite. Un po' di tempo fa dissi che continuando così, sarebbe stato molto difficile vincere la Champions League ed il campionato. Ora dico che se non reagiremo, non supereremo neanche il turno contro il Napoli. Possiamo sfruttare questa pausa per sgombrare la testa e pensare che in Champions partiamo da zero e che ci sono quattro partite che possono regalarci il titolo che noi tutti desideriamo. Per fare questo, però, dobbiamo cambiare molto e fare molta autocritica", ha spiegato il capitano blaugrana.