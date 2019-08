Messi salta il Napoli, infortunio per l'argentino

Leo Messi tiene in ansia il Barcellona. L'argentino, tornato ad allenarsi dopo le vacanze post Copa America, ha un infortunio alla gamba destra ( lesione di primo grado al muscolo soleo), che non gli consentirà di scendere in campo nella doppia amichevole in programma negli Usa contro il Napoli, l'8 agosto a Miami e il 10 agosto ad Ann Arbor.

L'argentino potrebbe tornare in campo a ridosso dell'inizio del campionato spagnolo.