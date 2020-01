L'importanza dei tifosi al San Paolo: il messaggio di Arek Milik

"Novanta minuti di cori, di sostegno, di incitamento. Se siamo in semifinale è grazie a tutti noi e a tutti voi. Insieme. Siete la nostra carica...Forza Napoli".

È con questo messaggio che Arek Milik ha festeggiato l'importante vittoria di ieri in Coppa Italia con la Lazio, sfida che ha visto il tifo organizzato rientrare nelle curve del San Paolo e sostenere la squadra come non accadeva da tempo.

I tifosi - in "sciopero" per le multe arrivate a causa del "regolamento d'uso" dello stadio - hanno spinto la squadra in quella che è stata, visto soprattutto il momento, una mezza impresa. E i giocatori sono consapevoli dell'importanza del supporto degli ultras, come ha dimostrato il messaggio su Instagram del centravanti polacco: un invito, probabilmente, anche a sotterrare l'ascia di guerra tra club e supporter.