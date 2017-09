Milik, il gruppo azzurro è con lui: i messaggi dei giocatori per il bomber infortunato

Il gruppo del Napoli si stringe intorno ad Arek Milik, il centravanti polacco gravemente infortunatosi durante Spal-Napoli di sabato scorso. Il bomber viene operato proprio in queste ore a Roma, a Villa Stuart, dal professor Mariani, per un infortunio sfortunatamente simile a quello che gli aveva già rovinato la scorsa stagione.

Tantissimi i messaggi sui social per il calciatore, tra i quali proprio quelli dei suoi compagni di squadra. Pepe Reina ha scritto su Twitter: "Tieni duro amico! siamo tutti con te per farti tornare al più presto e più forte di prima!". Su Instagram Christian Maggio ha invece scritto: “In questi momenti c'è poco da dire! Vecio ti sono vicino, mai e poi mai mollare! Ti vogliamo presto in campo per esultare con noi. Forza Arek!”. Un incoraggiamento anche da Luigi Sepe: "Un momento difficile che ti farà diventare più forte. Forza Arek". Così invece Jorginho: “My friend... lo so che è un momento difficile ma non mollare mai, ti stiamo tutti vicino e ti vogliamo vedere presto in campo...sempre con questo sorriso e sempre together Paiiii...Forza Aroooo”. E Diawara: “Tutto passa e passerà anche questa. Siamo tutti con te, ti aspettiamo presto in campo. In bocca al lupo”.