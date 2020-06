Napoli-Juve, la gioia degli ex Benitez, Lavezzi e Maggio per la vittoria degli azzurri

Rafa Benitez, Ezequiel Lavezzi e Christian Maggio sono tre uomini che faranno per sempre parte della storia del Napoli.

I tre ex azzurri non hanno dimenticato il loro forte legame con il club partenopeo e nel momento della vittoria degli uomini di Gattuso in finale di Coppa Italia contro la Juventus hanno voluto celebrare questo successo con un post sui social.

"Congratulazioni al Napoli, campioni d'Italia un'altra volta. Forza Napoli sempre!", scrive il tecnico spagnolo su Twitter.

"Complimenti campioni", scrive il Pocho in una stories su Instagram.

"Così si vince! Tutti uniti! Complimenti ragazzi!", scrive Christian Maggio.