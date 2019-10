Mertens e la vecchina che lo prende a schiaffi se gioca male: "Qui sono pazzi per il calcio"

In un'intervista al canale ufficiale della Lega Calcio ha parlato Dries Mertens, attaccante del Napoli, che si è soffermato sul rapporto tra città e calcio, e in particolare ha narrato un aneddoto molto curioso: "Il calcio in Italia è una bellissima malattia, la gente è malata di calcio. Dai giovani fino ad arrivare agli anziani. Da me al piano di sopra vive una signora che avrà circa 75 anni, non lo so, e tutte le mattine viene a dirmi 'Hai giocato bene eh, complimenti'. O, se ho giocato male, mi dà qualche schiaffo e mi dice che potevo fare meglio".

