"Mertens ti amo!": la nonnina conquista il belga

Campionato ormai finito, traguardo sfumato per il Napoli: si distendono i toni e per i calciatori è tempo di incontri speciali. Come quello che ha riguardato Dries Mertens, che a Castel Volturno ha potuto abbracciare l'anziana donna che, con una foto sul lungomare, era diventata un fenomeno del web. La nonnina aveva dichiarato il suo amore per il belga, ricevendo una dichiarazione d'amore corrisposto da parte di Mertens, che su Instagram aveva fatto un bel gesto condividendo la foto della donna. Ieri l'incontro a Castel Volturno, documentato da questo scatto. Mertens ha parlato con la signora, le ha donato la sua maglia, si è lasciato immortalare con la simpatica tifosa.