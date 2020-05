Di Marzio: “Mertens rinnova con il Napoli: trovato l'accordo”

Ancora un colpo di scena nella trattativa che vede protagonista Dries Mertens. L'attaccante belga avrebbe trovato un accordo per il rinnovo con il Napoli. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio attraverso i suoi profili social. Secondo il giornalista di Sky, Mertens dovrebbe rimanere in azzurro fino al 2022. Un rinnovo voluto fortemente dal belga che in questi giorni era stato dato per partente con destinazione Milano, sponda Inter.

Secondo Di Marzio invece è stato trovato un accordo su tutta la linea con la società azzurra che avrebbe accontentato le sue richieste. Mancherebbe solo la firma sul prolungamento del contratto. Uno scenario che resta il migliore possibile per il folletto azzurro che non ha mai fatto mistero di vivere bene all'ombra del Vesuvio e di volerci restare. I rumors dei giorni scorsi avrebbero dato un'accelerata alla trattativa che vede, peraltro, molto vicino alla partenza, a questo punto Arek Milik, senza posto con l'arrivo di Petagna.