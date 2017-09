Mertens: "Non dobbiamo pensare solo alla Juve. A Napoli sto benissimo"

"La Juve non è l’unica squadra da battere, ci sono anche gli altri club però noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, perché se iniziamo a guardare gli altri perdiamo". Così Dries Mertens nel corso della lunga intervista rilasciata a Tiki Taka, in onda su Italia 1.

MILIK - "Ha avuto una sfortuna incredibile. Siamo tutti con lui. Senza di lui ancora più responsabilità per me? Sì, ma io sono qui per giocare e per aiutare il gruppo".

CHAMPIONS LEAGUE - "Quella col Feyenoord è una partita importante, perché nella prima gara di Champions a Donetsk abbiamo perso, quindi questo match diventa fondamentale".

GOL ALLA LAZIO - “Quando il portiere ha respinto la palla, ho visto la porta vuota, mi sono girato e ho tirato. Non si pensa molto in quei casi. Si possono fare paragoni con i gol ma non con i giocatori. Ho sentito tanto parlare di questo, mi ha fatto piacere ma io sono Mertens, voglio stare con i piedi a terra e voglio continuare a fare bene per la squadra".

SARRI - "Sappiamo tutti che è un grande allenatore, sta facendo grandi cose con il Napoli ed è bravissimo a fare giocare la squadra come vuole lui. Abbiamo visto quanto incide la sua mano sul gruppo e posso solo parlare bene del mister".

REINA E HAMSIK - "Reina e la sua famiglia stanno molto bene a Napoli. Mi ha fatto piacere che sia rimasto perché è un personaggio e per noi è molto importante sia in campo che fuori. Hamisk è un grande giocatore, abbiamo bisogno di lui e segnerà presto".

LEGAME CON NAPOLI - "A me piace vivere la città, andare in giro, uscire a mangiare e conoscere la gente che vive qui. Sono qui da 5 anni e mi piacciono molte cose della città, il mare, il clima e il caffè: Napoli è bellissima".

LOTTA SCUDETTO - "Io sono concentrato sul Napoli, dobbiamo fare bene e non dobbiamo guardare gli altri. Comunque la Juve non è l’unica squadra da battere, ci sono anche gli altri club però noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, perché se iniziamo a guardare gli altri perdiamo. Anche la Roma è forte e fa sempre grandi partite".