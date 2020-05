Coronavirus, tampone anche a Mertens: "Sono fan dell'infermiere"

Compleanno con tampone per Dries Mertens che - come racconta al portale belga VoetbalKrant - ha ricevuto una visita da un infermiere in vista della ripresa dell'attività fisica: "Un infermiere era alla mia porta ed era contento perché sua figlia è una mia grande fan", ha spiegato Mertens. "Io gli ho detto che invece sono io a essere un suo fan. Mi ha spiegato che la sera non può abbracciare i suoi figli quando torna a casa, perché lavora in ospedale", ha detto Mertens.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Auguri al campione del Napoli sono arrivati anche dal presidente Aurelio De Laurentiis: "A Dries vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli". Un messaggio che in molti sperano propiziatorio per un incontro in cui si sancisca il tanto atteso rinnovo di contratto.