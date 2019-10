Mertens supera Maradona nella classifica dei gol in azzurro: il fotomontaggio di "Ciro"

Dries "Ciro" Mertens è leggenda: il belga con la doppietta fondamentale di ieri sera a Salisburgo ha superato Diego Armando Maradona tra i top scorer azzurri di tutti i tempi.

Sono 116 i gol siglati da Mertens con la maglia del Napoli, uno in più del D10S. Mertens ha festeggiato il prestigioso traguardo con un fotomontaggio, che ha postato sui social. La foto lo vede di spalle a braccia aperte con di fronte il 'Pibe de oro' che esulta assieme a lui.

Ora Mertens occupa la seconda posizione nella classifica all time dei marcatori azzurri, con meglio di lui soltanto Marek Hamsik a quota 121. "Grande Dries, sono il prossimo", gli ha scritto l'ex capitano dalla Cina. E tra i vari a commentare - su Instagram - anche Meret e Milik, oltre ad Allan che scrive: "Sei un grande frate', meriti di essere nella storia di questo grande club".

Su Instagram Mertens ha anche postato una grafica che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera al Napoli, dal primo gol in azzurro realizzato il 30 ottobre 2013, passando per la vittoria della Coppa Italia nel 2014, il primo gol in Europa, la prima tripletta, il gol numero 81 in serie A che gli ha permesso di eguagliare Maradona in campionato, il centesimo gol e la rete numero 116 siglata ieri sera a Salisburgo.