Dries Mertens: "Se vinciamo lo scudetto sarà come carnevale"

"Una grande festa per tutta la citta, cinque giorni di festa". Così Dries Mertens immagina la festa scudetto a Napoli. L'attaccante belga, capocannoniere tra gli azzurri, ha parlato a Radio Kiss Kiss, pronunciando la parola 'scudetto' senza timore di sorta. Ora però testa al Bologna: "Si entra nella fase più importante della stagione, già domenica. Dobbiamo proseguire così, con la squadra carica al massimo. Ci sono molte squadre forti, come la Lazio ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, e a vincere contro il Bologna domenica".



Mertens si è soffermato anche sul nuovo acquisto, il tedesco-libanese Amin Younes: "Si tratta di un giocatore molto forte, che punta l'uomo e spesso riesce a superarlo. Non so che in che condizioni sia, ma senza dubbio è un gran bell'acquisto per noi".