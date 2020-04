Roma su Mertens, Corriere dello Sport: "Il belga avvistato due volte nella Capitale nei mesi scorsi"

La Roma sogna Dries Mertens per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Il belga piace, e non poco, al tecnico Fonseca.

"Il club giallorosso aveva già avuto contatti con Mertens in inverno, lo stesso giocatore era stato avvistato nella Capitale il 28 gennaio e il 4 febbraio. Un fan lo aveva anche avvicinato chiedendogli se si trovasse lì per parlare con la Roma: lui aveva risposto con un sorriso compiaciuto", scrive Jacopo Aliprandi sul Corriere dello Sport.

Sull'attaccante del Napoli, che non ha ancora rinnovato l'accordo con il sodalizio partenopeo in scadenza a fine giugno 2020, ci sono da tempo anche Inter e Chelsea.