De Laurentiis vuole trattenere Mertens: pronta l'offerta da 3 milioni di euro a stagione

Club cinesi e inglesi (su tutti il Manchester United di Mourinho) puntano forte su Mertens, dopo la grande stagione da attaccante centrale nel Napoli di quest'anno.

Secondo quanto riporta Tuttosport De Laurentiis avrebbe incontrato uno degli avvocati del belga accettando le richieste del calciatore per il rinnovo del contratto (3 milioni di euro a stagione).

A frenare però Mertens potrebbe essere la moglie Kat, che avrebbe lasciato Napoli per contrasti con Dries legati proprio alla permanenza in città, come riporta il quotidiano sportivo.