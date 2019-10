CALCIOMERCATO NAPOLI - Mertens, ancora dubbi sul futuro

Permangono i dubbi sul futuro di Dries Mertens, quando mancano ormai meno di 9 mesi alla scadenza del suo contratto con il Napoli. L'attaccante azzurro, nel corso di un'intervista rilasciata al giornale belga "Sport Voetbal Magazine", ha ribadito di non conoscere ancora il suo futuro e di non sapere in quale squadra giocherà nella prossima stagione, escludendo però un ritorno in patria.

Della questione ne ha parlato, ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, anche il giornalista belga di Sport Voetbal Magazine Gert Foutre: "Mertens ci ha parlato del rinnovo, Dries ci ha detto che non sa ancora nulla sul suo futuro. Ha detto che non si sente pronto per tornare in Belgio. Vorrebbe prolungare con il Napoli o andare in un’altra squadra, ma non in Belgio".