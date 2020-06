UFFICIALE - Mertens-Napoli, arriva il rinnovo. Adl: "Felice di stare ancora insieme"

Il matrimonio tra Dries Mertens ed il Napoli proseguirà per almeno altre due stagioni. L'attaccante belga, accompagnato dal suo agente, ha infatti siglato quest'oggi a Roma il suo rinnovo di contratto con il club partenopeo.

Presenti anche il ds Giuntoli ed il vice-presidente Edo De Laurentiis, oltre naturalmente al Presidente Aurelio De Laurentiis che ha ufficializzato la notizia con il consueto ed atteso tweet.

"Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!", scrive il patron azzurro.

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020

Il video da brividi di Mertens: "La storia continua"

Un video da brividi, per ripercorrere i suoi sette anni all'ombra del Vesuvio, raccontando le emozioni vissute e giurando amore eterno alla città e alla maglia azzurra. Così Dries Mertens ha voluto celebrare la firma del rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2022.

La clip, pubblicata sui suoi profili social ufficiali, ha fatto commuovere tanti tifosi partenopei: "Napoli, ancora non ci posso credere. Dal primo giorno che sono arrivato, mi hai coccolato. Mi hai mostrato delle parti di te così fantastiche. Mi hai fatto conoscere tante persone straordinarie. Per me e la mia famiglia sei diventata subito la nostra casa. L'unica maniera per ripagare tanto amore è indossare la maglia azzurra e fare gol, tanti gol, una valanga di gol. Mi dispiace per le persone che non amano Napoli, perchè non hanno visto quello che ho visto io. E chi invece la ama, sa che è un amore che durerà tutta la vita. Darò per te tutto me stesso, fino all'ultimo giorno, per rimanere nella storia di questa squadra e di questa città, come il miglior goleador di tutti i tempi. Io goleador, chi lo avrebbe mai detto quando ho firmato per il Napoli?! Ma non è finita qui: la nostra storia continua. Un saluto, Dries Ciro Mertens", le parole del belga nella video-lettera.