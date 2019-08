Niente prova tv per Mertens: multa per i cori ai tifosi della Fiorentina

Niente prova tv per Dries Mertens. Il giudice sportivo non ha ricevuto segnalazioni e, di conseguenza, non ha inflitto nessuna sanzione all'attaccante del Napoli per l'episodio che ha portato al rigore assegnato dall'arbitro Massa durante il match contro la Fiorentina e al centro di accese polemiche.

La Fiorentina è stata invece multata di 10mila euro "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria". Tra i tecnici, il primo a prendere un cartellino giallo secondo il nuovo regolamento è proprio l'allenatore dei viola Vincenzo Montella.