Mertens su Sarri: "Mi divertivo, il suo gioco era scritto sul mio corpo"

Mertens ha rilasciato un lunga intervista, dal ritiro con il Belgio, alla Gazzetta della Sport. "A Napoli mi sono sempre trovato bene, non ne ho mai fatto mistero. Davanti ho ancora tanti traguardi ambiziosi. La Juve ha fatto grandi acquisti e forse sono più forti di prima, ma onestamente non mi hanno ancora convinto del tutto. A Torino abbiamo provato a vincere senza paura".

Champions e mercato

"Gruppo duro, ma vogliamo passare il turno. Siamo in corsa dopo la vittoria sul Liverpool. Dopo il Mondiale ero stanco, arrivare in ritardo non è stato facile. Ho parlato con Ancelotti spiegandogli che all’inizio avrei preferito essere gestito. Con Sarri mi sono trovato bene. Mi divertivo e il suo gioco era scritto sul mio corpo. Questo non c’entra assolutamente nulla con Carlo con il quale ho un ottimo rapporto. Voglio far bene qui, ho un contratto fino al 2020".