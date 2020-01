Mertens: "Sto lavorando duro per tornare. Non ce la faccio più a stare lontano dal campo"

Dries Mertens rompe il silenzio e parla del suo momento fisico e della sua assenza dal terreno di gioco da circa un mese con un post sui social.

"Sto lavorando duro per tornare il prima possibile. Non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima", scrive l'attaccante del Napoli su Instagram.