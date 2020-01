Napoli, Mertens è tornato: si tenta il recupero per il match con la Juve

Dries Mertens è tornato a Napoli. L'attaccante azzurro, da un po' di giorni in Belgio per curarsi con il suo fisioterapista personale, è fermo dall'ultimo match del 2019 contro il Sassuolo.

L'ex Psv, come anticipato ieri in conferenza stampa da Gennaro Gattuso, non sarà disponibile per il match contro la Fiorentina.

La speranza, a questo punto, è di riaverlo abile e arruolabile per la successiva sfida contro la Juventus.