Calciomercato, Mertens al Psg? La suggestione arriva dal Belgio

Una spiraglio sembrava riaprirsi, all'orizzonte si intravedeva nuovamente Mertens tinto d'azzurro. Il rinnovo contrattuale dell'attaccante belga poteva considerarsi più di una possibilità - a voler leggere certi segnali. E invece i fatti sono inconfutabili: e dicono che la scadenza del contratto è ormai vicinissima, che ogni giorno che passa diventa tutto più difficile. Il Napoli potrebbe perdere uno dei più grandi talenti della storia recente, il suo marcatore più prolifico in assoluto, a costo zero? La risposta è sì, potrebbe.

Anche perché ai fatti si affiancano nuove voci, che provengono proprio dal Belgio, paese d'origine di Dries 'Ciro'. Il beninformato giornale sportivo VoetbalKrant scrive infatti che il Paris Saint Germain starebbe pensando seriamente a Mertens per sostituire proprio Edinson Cavani, anche lui 33enne, anche lui con un glorioso passato in maglia azzurra alle spalle. Cavani è in scadenza - proprio come Mertens - e secondo VoetbalKrant sarà Mertens a sostituire nelle gerarchie parigine l'uruguaiano. Un'operazione perfetta e senza costi per i parigini.