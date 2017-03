"Mertens sta decidendo se lasciare il Napoli"

Le voci di un possibile addio di Mertens si fanno sempre più insistenti. E' questa la tesi anche del giornalista Paoletti, intervenuto in "Ne parliamo il lunedì", su Canale 8: "Mi sono arrivate delle notizie da Posillipo, dove abita il calciatore belga e non sono positive. So che Mertens sta vagliando seriamente la possibilità di lasciare il Napoli. Potrebbe influire quello che sta accadendo nella vita privata del calciatore". Paoletti si riferisce alla presunta crisi tra il belga e la moglie, anche se il problema del rinnovo del contratto, ancora in alto mare, pare un problema ancora più di rilievo per vedere ancora in maglia azzurra l'attaccante.