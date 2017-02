Mertens: "Ho rifiutato un'incredibile offerta dalla Cina"

Dries Mertens ha rifiutato una ricchissima offerta proveniente dalla Cina. A raccontarlo è stato lo stesso calciatore nel corso di un'intervista a Het Nieuwsblad.

"I soldi che mi avevano offerto erano davvero tanti - ha spiegato l'attaccante del Napoli - . Con quelli i miei figli e anche i miei nipoti, non avrebbero mai avuto di che preoccuparsi. Ci ho pensato per un giorno intero, poi ho deciso di dire no. La cultura asiatica mi incuriosisce, ma è una cosa diversa dal calcio. Tanti miei colleghi dicono che vanno in Cina per una scelta di vita, ma la motivazione è da ricercare nei tanti soldi".