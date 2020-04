"Non solo Milik: la Juve pensa anche a Mertens e Allan. Al Napoli piace Bernardeschi"

La Juve e Maurizio Sarri guardano in casa Napoli per rinforzare l'organico bianconero. A riferire la clamorosa indiscrezione di mercato è il noto giornalista Rai Paolo Paganini.

Il club piemontese avrebbe messo nel mirino non solo Milik, ma anche Mertens e Allan, due veri e propri pupilli dell'ex tecnico azzurro.

"Come avevamo anticipato 1 mese fa, la Juventus è interessata a Milik, viste anche le difficoltà per Icardi. Con il Napoli, però, ci sono altre 2 situazioni in ballo: Mertens e Allan (ma c’è anche l'Inter), con Bernardeschi che piace al Napoli", scrive Paganini su Twitter.

Buongiorno. Come avevamo anticipato 1 mese fa la #Juventus è interessata a #Milik viste anche le difficoltà per #Icardi. Con il #Napoli però ci sono altre 2 situazioni in ballo #Mertens e #Allan (ma c’è anche #Inter) con #Bernardeschi che piace al #Napoli. — Paolo Paganini (@PaPaganini) April 18, 2020