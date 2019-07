Mertens: "Vincere lo scudetto a Napoli potrebbe essere coronamento di una carriera"

"Darei tutto per uno scudetto a Napoli. Vincere qua è qualcosa di unico e straordinario. Potrebbe essere il più grande coronamento di una carriera". Così Dries Mertens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di una lunga intervista.

"Sono a Napoli da sei anni e questo sarà il settimo. Siamo cresciuti tantissimo. Credo cha siamo arrivati ad un punto di maturazione molto importante. Siamo un gruppo forte che può vincere. Anche la società si è consolidata sempre più nel tempo, credo che siamo giunti all'apice per ruscire ad affermarci come meritiamo", ha aggiunto l'attaccante belga.

Mertens ha parlato anche del passaggio di Sarri in bianconero: "La Juventus è forte, vince da sette anni in Italia ed ha anche preso un allenatore al quale devo tanto, ma uno scudetto a Napoli non avrebbe paragoni e precedenti. I tifosi ci possono aiutare moltissimo. Abbiamo anche uno stadio rinnovato ed abbiamo bisogno che la gente ci stia accanto perchè è la nostra forza più grande".

