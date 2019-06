ANTEPRIMA - Mertens, la moglie: "Niente Cina o Arabia per Dries. Lì non saremmo felici"

Dries Mertens è sempre più vicino alla permanenza a Napoli anche nella prossima stagione. Questo è quello che si può evincere dalle parole della moglie Kat Kerkhofs, che ha rilasciato una lunga intervista a Humo. La dolce metà dell'attaccante azzurro ha allontanato le ricche sirene provenienti dalla Cina e dall'Arabia Saudita.

"Rimarrà un punto di discussione per un po', anche perchè a fine carriera alcuni di quei club cominciano a muoversi. Capisco possa essere allettante. Dries dice: 'Uno o due anni di sacrifici e poi i nostri nipoti saranno al sicuro'. Io gli rispondo: 'E poi? Quei nipotini dovranno lavorare, giusto?'. Siamo persone che hanno bisogno di vivere la nostra vita sociale, sole, terrazze. Non riesco ad immaginare che saremmo felici in Cina. E poi un anno è lungo. Può anche distruggere molto. Mai dire mai e non ho nulla contro le persone che optano per quel tipo di avventura, ma per ora ho avuto la meglio nelle discussioni. In Arabia Saudita, poi, avrei problemi a causa di alcune obiezioni etiche. Questo comunque non è un invito ai club ad offrire più denaro!", ha dichiarato Kat nel corso della lunga chiacchierata.