Mertens e il sogno scudetto: "Vogliamo rimanere in vetta il più a lungo possibile"

"Abbiamo un piccolo vantaggio sulla Juventus e non sarà facile mantenerlo. Ma vogliamo rimanere in vetta il più a lungo possibile. I nostri tifosi sono pazzi di gioia e ci stanno spingendo sempre più avanti". Così Dries Mertens ha parlato ai media belgi del sogno scudetto e del momento del Napoli.

L'attaccante azzurro, come riporta Voetbalkrant, non nasconde di credere nel tricolore: "Siamo maturati molto come squadra. Il gruppo si conosce bene, è molto unito e siamo da due anni insieme".