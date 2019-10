Mertens: "Sarri mi ha fatto impazzire. Una volta ho giocato male di proposito!"

Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista al giornale belga Sport Voetbal Magazine. Il belga ha parlato, in particolare, del rapporto con Maurizio Sarri e del primo periodo in azzurro sotto la guida del tecnico toscano.

"Con Sarri ho parlato molto nella sua prima stagione, quando mi ha schierato solamente per sei volte dall'inizio. Ogni settimana mi chiamava nel suo ufficio e mi spiegava quanto fosse dispiaciuto nel non potermi dare spazio. Mi chiedeva di capire il suo punto di vista e mi diceva di sperare che un giorno avrei fatto l'allenatore per comprendere cosa si provasse", ha spiegato 'Ciro'.

Mi ha fatto davvero impazzire e spesso mi sono arrabbiato. Ho minacciato anche di giocare male di proposito e una volta l'ho fatto, contro la Sampdoria. Ero così stufo della situazione che decisi che avrei deliberatamente giocato male. Sarri poi mi ha conosciuto fino in fondo", ha concluso l'attaccante del Napoli.