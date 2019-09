Intervista a Mertens: "Sono al Napoli e questo è il mio futuro"

Rete in nazionale con il Belgio per Dries Mertens, a conferma del suo positivo stato di forma.

L'attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Mi piace segnare sia con il Napoli sia con il Beglio. Noi ci siamo rinforzati, ma anche loro hanno fatto grandi acquisti. Purtroppo nello scontro diretto abbiamo preso gol all’ultimo minuto ed è stato brutto perdere in quel modo. Nel calcio gli episodi possono cambiare tutto, specialmente se accadono alla fine. Ancora oggi per me è dura digerire quella sconfitta. Sulla carta la Juve è ancora la più forte, ma noi puntiamo allo scudetto. Sono al Napoli, questo è il mio futuro".