Mertens: "Credo non sia male prendere un altro attaccante per dare fiato a Milik"

Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport: "Mi fa piacere che la gente mi voglia bene. A Napoli ormai per tutti sono Ciro! Il record di gol in azzurro? Speriamo, sarebbe una bella cosa, è un obiettivo. Non so se allungheremo il contratto, io sto bene, per fortuna mi sento molto giovane, vediamo come possiamo fare. Penso solo a questo anno".

"Ho fatto l’attaccante con Sarri, con Ancelotti ho giocato dietro la punta. Penso non sia male prendere un altro attaccante per dare fiato a Milik. Manolas? Mi sta piacendo molto in allenamento. Ma abbiamo perso anche Albiol che è stato importante", ha proseguito il belga.

Su Sarri Mertens ha aggiunto: "Per tre anni mi ha fatto vedere il calcio in modo diverso. Mi è piaciuto molto, adesso è alla Juventus e non tocca a me parlare di loro. Il calcio è così, gli voglio bene a Sarri perché ha dato sempre tutto. Sicuramente è strano vederlo alla Juventus, ma non ho problemi con lui".

