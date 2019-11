Mertens, soluzione Inter: per il Corriere "è a un passo dall'accordo"

È quasi certo che Dries Mertens, col contratto oramai in scadenza, a fine stagione lascerà il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il futuro dell'attaccante belga potrebbe essere nerazzurro.

L'accordo, secondo il quotidiano, sarebbe ad un passo se non già raggiunto. A quanto pare Mertens ha rinunciato ad un triennale in Cina da quasi 6 milioni annui per rimanere nel calcio che conta.

Il Napoli però potrebbe spingere per una soluzione all'estero già dal prossimo gennaio, sia per monetizzare sia per evitare di rafforzare l'Inter. Che a quanto pare ha proposto all'attaccante azzurro un contratto sontuoso, da 6 milioni annui per due anni con opzione per il terzo bonus compresi.