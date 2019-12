Mertens all'Inter: i nerazzurri vogliono il belga già a gennaio

Tra i leaders del cosiddetto gruppo degli 'ammutinati' c'è Dries Mertens, attaccante belga, idolo dei tifosi napoletani e tra i più in forma dell'intera squadra. Il 32enne, però, è in scadenza di contratto e le trattative per l'eventuale rinnovo si sono arenate dopo le dichiarazioni di De Laurentiis ("le marchette in Cina"). Sul belga ora c'è l'Inter: la società nerazzurra sa bene che l'esperienza - e l'ottima forma fisica - di Mertens possono fare comodo anche a una squadra di alto rango.

Già a gennaio, secondo il cronista sportivo di DAZN Federico Zanon, l'Inter proverà ad acquistare Mertens. E' improbabile, però, che il Napoli se ne privi a stagione in corso e con ancora molti punti da recuperare sulle zone alte della classifica. Possibile, invece, che Mertens si trasferisca a Milano a giugno, quando l'Inter non dovrà sborsare neanche un euro per il suo cartellino.