Infortunio Mertens: a rischio il match con il Real Madrid

Doppietta amara per Dries Mertens contro la Roma. L'attaccante belga si è infatti infortunato in maniera preoccupante intorno al venticinquesimo minuto del secondo tempo nel match decisivo per il secondo posto in campionato.

Al momento l'ipotesi più temuta è quella di un problema al polpaccio, che comporterebbe tempi di recupero molto lunghi per il campione belga.

I più ottimisti sperano invece che si tratti solamente di una leggera distorsione alla caviglia con tempi di recupero ridotti.

GOL DI MERTENS: FOTO ANSA