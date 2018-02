Buone notizie, Mertens torna in gruppo dopo l'infortunio

Mertens torna in gruppo e crescono le speranze di rivederlo in campo nel prossimo match di campionato, in programma sabato prossimo contro la Lazio. Si sono allenati regolarmente oltre al belga anche Raul Albiol e Jose Callejon che nella giornata di ieri avevano effettuato solo il lavoro differenziato.

Tutti e tre i calciatori dovrebbero essere in campo nella partita valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A.