Buone notizie dopo il dramma Ghoulam, Mertens ci sarà contro la Lazio

Allenamento pomeridiano per il Napoli sui campi di Castel Volturno per preparare la sfida di domani contro la Lazio. Dries Mertens ha svolto l'intera seduta col gruppo e dovrebbe partire tra gli 11 titolari. Cattive notizie, invece, come è ormai noto da Faouzi Ghoulam, che durante la seduta pomeridiana si è infortunato, riportando una sospetta frattura alla rotula del ginocchio destro, già operato pochi mesi fa.

Il terzino partenopeo è stato trasportato alla clinica Villa Stuart di Roma dove si sottoporrà ad una visita di controllo con il Professor Mariani. Tempi di recupero lunghi, il campionato dell'algerino dovrebbe essere già finito.